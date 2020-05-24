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Алиев: Проиграли Шахтеру в Кубке УЕФА из-за ошибки Семина

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Киевляне уступили "горнякам" в полуфинале еврокубкового турнира.
Александр Алиев
Александр Алиев
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Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев поделился воспоминаниями о поражении киевлян от Шахтера в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

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"Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Семина. Он убрал с поля Исмаэля Бангуру. Мы должны были выигрывать матч в Киеве. У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов "потащил".

Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал", - сказал Алиев в рамках программы Великий футбол.

Отметим, что в первом матче в Киеве была зафиксирована ничья - 1:1, а в ответном поединке "горняки" вырвали победу со счетом 2:1. В итоге Шахтер выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале Вердер.

Ранее экс-игрок Динамо Артем Милевский вспомнил о том поединке против Шахтера в КУЕФА.

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Теги: Александр Алиев, Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, Кубок УЕФА, футбол, Юрий Семин
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