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Срна: После вылета из Лиги чемпионов Ахметов сказал, что мы должны выиграть КУЕФА

Комментариев: 2
Хорват признался, что не смог бы спать, если бы Шахтер проиграл Динамо в полуфинале Кубка УЕФА.
Дарио Срна с Кубком УЕФА
Дарио Срна с Кубком УЕФА
Getty Images

Легенда Шахтера Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе “горняков“ в Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.

“У нас была тяжелая группа в Лиге чемпионов. После поражения в последнем туре группового этапа от Спортинга 0:1 наш президент зашел в раздевалку и сказал, что мы должны выиграть КУЕФА.

Атмосфера в середине сезона была не очень. Болельщики ожидали большего от команды, и от тренера, Мирчи Луческу. На нас оказывалось давление, но это было нормально. Нас поддерживало руководство, президент.

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Переломным моментом был матч против ЦСКА. Мы поняли, что если мы обыгрываем команду, которая недавно выиграла евротитул, то можем выиграть и сами. В полуфинале я не хотел играть с Динамо, а Луческу хотел. Если бы Шахтер проиграл “бело-синим“, я бы не смог спать до сих пор.

Динамо Семина было самым сильным после эры Лобановского. У них была сильная команда, сильный тренер, Милевский в нападении“, - сказал Срна в рамках программы Великий футбол.

Ранее экс-игрок Динамо Артем Милевский рассказал о поражении от Шахтера в полуфинале КУЕФА.

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Теги: Дарио Срна, Шахтер, Шахтер Донецк, Кубок УЕФА, Динамо, футбол
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    25.05.2020, 11:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
его выгнали с шахты за допинг хз когда
гость  (аноним)  25.05.2020, 10:40
Оценка:  0
гость
Да,отвалили тогда мусоров знатно. Где дырямо,где?
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