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Ровно 11 лет назад донецкий Шахтер выиграл Кубок УЕФА

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"Горняки" сумели обыграть Вердер в финале турнира.
Шахтер выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2008/09
Шахтер выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2008/09
ФК Шахтер Донецк

В далеком 2009 году донецкий Шахтер под руководством Мирчи Луческу выиграл Кубок УЕФА.

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Это произошло ровно 11 лет назад - 20 мая. Тогда в финале турнира “горняки“ обыграли бременский Вердер. Счет в этом поединке открыл бразилец Луис Адриано на 25-й минуте, однако соперники сравняли счет уже через 10 минут.

В итоге все решалось в экстра-тайме - на 97-й минуте Жадсон вывел украинский клуб вперед и до конца поединка счет так и остался неизменным - 2:1.

Напомним, именно после данного финала Кубок УЕФА был переименован в Лигу Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что 14 мая было ровно пять лет с выхода Днепра в финал Лиги Европы.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Вердер, Лига Европы, Кубок УЕФА, футбол
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Комментариев (1)
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БРОКЕР_666    20.05.2020, 11:52
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БРОКЕР_666
а теперь на донбас-арене коноплю выращивают... зато "карателей" нема
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