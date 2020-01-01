Коноплянка рассказал, как Днепру удалось пробиться в финал Лиги Европы

Футболист назвал ключевой фактор успеха.

Бывший футболист Днепра, который ныне выступает за донецкий Шахтер, Евгений Коноплянка рассказал, как днепровский клуб сумел выйти в финал Лиги Европы в 2015-м году.

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“Выход в финал ЛЕ с Днепром - это благодаря объединению всей команды. Я был в нескольких командах, везде коллектив был как в Днепре. Видимо, мне везет.

Мы тогда дошли до финала, потому что были как единый кулак. Несмотря на все нюансы, а было нелегко, мы смогли объединиться и не только на поле. За счет командного духа мы и дошли до финала“, - рассказал Коноплянка в эфире Великого футбола.

Ранее украинец поделился впечатлениями от своего пребывания в Севильи.