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Коноплянка рассказал, как Днепру удалось пробиться в финал Лиги Европы

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Футболист назвал ключевой фактор успеха.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Бывший футболист Днепра, который ныне выступает за донецкий Шахтер, Евгений Коноплянка рассказал, как днепровский клуб сумел выйти в финал Лиги Европы в 2015-м году.

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“Выход в финал ЛЕ с Днепром - это благодаря объединению всей команды. Я был в нескольких командах, везде коллектив был как в Днепре. Видимо, мне везет.

Мы тогда дошли до финала, потому что были как единый кулак. Несмотря на все нюансы, а было нелегко, мы смогли объединиться и не только на поле. За счет командного духа мы и дошли до финала“, - рассказал Коноплянка в эфире Великого футбола.

Ранее украинец поделился впечатлениями от своего пребывания в Севильи.

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Теги: Евгений Коноплянка, Днепр, Лига Европы, футбол
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