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Исторический гол Селезнева: Ровно пять лет назад Днепр вышел в финал Лиги Европы

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Евгений Селезнев забил важный гол в ворота Наполи и вывел свою команду в финал еврокубкового турнира.
Евгений Селезнев в матче Лиге Европы между Днепром и Наполи
Евгений Селезнев в матче Лиге Европы между Днепром и Наполи
Getty Images

Ровно пять лет назад, 14 мая 2015 года, случилось важное событие для украинского клуба Днепр.

В тот день в Киеве Днепр переиграл Наполи со счетом 1:0 благодаря Евгению Селезневу. В первом поединке команды сыграли 1:1, так что победа в Киеве позволила украинскому коллективу выйти в финал Лиги Европы.

Днепр - Наполи 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Селезнев, 58

Днепр: Бойко - Федецкий, Дуглас, Чеберячко, Матос - Канкава, Федорчук – Лучкевич (Матеус, 67), Ротань, Коноплянка (Гама, 86) - Селезнев (Калинич, 75).

Наполи: Андухар - Маджо, Альбиоль, Бритос, Гулам - Давид Лопес (Энрике, 79), Инлер - Кальехон, Габбьядини (Гамшик, 55), Инсинье (Мертенс, 61) - Игуаин.

Предупреждения: Бойко, Матос, Федецкий, Канкава, Селезнев, Матеус - Гулам, Кальехон, Габбьядини.

Стоит сказать, что в финале Лиги Европы-2014/15, который проходил в Варшаве (Польша) Днепр уступил Севилье со счетом 2:3.

Ранее мы вспоминали, как в прошлом году Ливерпуль совершил камбэк в матче против Барселоны и вышел в финал Лиги чемпионов-2018/19.

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Теги: Днепр, Лига Европы, футбол
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