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Стало известно, когда могут провести ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом

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"Горняки" могут сыграть в еврокубковом турнире в августе.
Названа предполагаемая дата матча Шахтер - Вольфсбург
Названа предполагаемая дата матча Шахтер - Вольфсбург
ФК Шахтер Донецк

УЕФА планирует возобновить сезон Лиги Европы в начале августа 2020 года. Об этом сообщает издание Sky Sports Italia.

Вначале проведут два первых матча 1/8 финала Севилья - Рома и Интер - Хетафе, которые не смогли провести из-за пандемии коронавируса.

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После этого уже проведут ответные матчи 1/8 финала, среди которых и поединок донецкого Шахтера и немецкого Вольфсбурга. Ожидается, что встреча, которая должна состоятся в Харькове, будет проведена 6 августа.

Это еще не утвержденный график - многое будет зависеть от того, как быстро будут завершены национальные первенства после их возобновления.

С полным календарем Лиги Европы, а также Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

Напомним, начало нового еврокубкового сезона запланировано на октябрь.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, Вольфсбург
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