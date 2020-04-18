Стало известно, когда могут провести ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом
УЕФА планирует возобновить сезон Лиги Европы в начале августа 2020 года. Об этом сообщает издание Sky Sports Italia.
Вначале проведут два первых матча 1/8 финала Севилья - Рома и Интер - Хетафе, которые не смогли провести из-за пандемии коронавируса.
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После этого уже проведут ответные матчи 1/8 финала, среди которых и поединок донецкого Шахтера и немецкого Вольфсбурга. Ожидается, что встреча, которая должна состоятся в Харькове, будет проведена 6 августа.
Это еще не утвержденный график - многое будет зависеть от того, как быстро будут завершены национальные первенства после их возобновления.
С полным календарем Лиги Европы, а также Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.
Напомним, начало нового еврокубкового сезона запланировано на октябрь.
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