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Бойко: Шахтеру по силам выйти в финал Лиги Европы

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Голкипер отметил, что "горняков" поддержит вся Украина.
Денис Бойко
Денис Бойко
Getty Images

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко вспомнил финал Лиги Европы-2014/15 в составе Днепра.

“Днепр вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только из-за этого мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы.

Тогда во многом случайно мы вышли из группы, когда не засчитали гол Карабаха с Интером. Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал. Тяжелое воспоминание“.

Голкипер также оценил шансы украинских команд в борьбе за победу в турнире.

“Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, Шахтеру по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это было бы весомым событием. Если они пройдут Вольфсбург, то все в их руках“, - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, в финале Лиги Европы-2014/15 Днепр проиграл Севилье со счетом 2:3.

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Теги: футбол, Днепр, Динамо, Шахтер, Лига Европы, Денис Бойко
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