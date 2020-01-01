Вольфсбург - Шахтер 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Донецкий Шахтер на выезде одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
“Горняки“ дважды поразили ворота соперника, в то время как хозяева поля отметились лишь одним взятием ворот.
Примечательно, что Шахтер и Вольфсбург обменялись нереализованными пенальти.
Вашему вниманию видео голов и обзор матче Вольфсбург - Шахтер:
Вольфсбург - Шахтер - 1:2
Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Антонио, 73
Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио - Арнольд, Шлягер (Виктор, 73), Герхарт, Мехмеди (Гинчек, 80), Брекало - Вегхорст
Шахтер: Пятов - Исмаили (Хочолава, 68), Матвиенко, Кривцов, Додо - Маркос Антонио, Коваленко (Майкон, 66), Алан Патрик - Тайсон (Коноплянка, 88), Тете, Мораес
Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс
Нереализованные пенальти: Вегхорст (45+2) - Коваленко (22)
Полная версия правил