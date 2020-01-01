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Вольфсбург - Шахтер 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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"Горняки" одержали победу в выездном матче Лиги Европы.

Вольфсбург - Шахтер : видео голов
Вольфсбург - Шахтер : видео голов
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер на выезде одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

“Горняки“ дважды поразили ворота соперника, в то время как хозяева поля отметились лишь одним взятием ворот.

Примечательно, что Шахтер и Вольфсбург обменялись нереализованными пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матче Вольфсбург - Шахтер:

Вольфсбург - Шахтер - 1:2
Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Антонио, 73

Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио - Арнольд, Шлягер (Виктор, 73), Герхарт, Мехмеди (Гинчек, 80), Брекало - Вегхорст

Шахтер: Пятов - Исмаили (Хочолава, 68), Матвиенко, Кривцов, Додо - Маркос Антонио, Коваленко (Майкон, 66), Алан Патрик - Тайсон (Коноплянка, 88), Тете, Мораес

Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс

Нереализованные пенальти: Вегхорст (45+2) - Коваленко (22)

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Вольфсбург, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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