Вольфсбург - Шахтер 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Горняки" одержали победу в выездном матче Лиги Европы.

Вольфсбург - Шахтер : видео голов ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер на выезде одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

“Горняки“ дважды поразили ворота соперника, в то время как хозяева поля отметились лишь одним взятием ворот.

Примечательно, что Шахтер и Вольфсбург обменялись нереализованными пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матче Вольфсбург - Шахтер:

Вольфсбург - Шахтер - 1:2

Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Антонио, 73

Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио - Арнольд, Шлягер (Виктор, 73), Герхарт, Мехмеди (Гинчек, 80), Брекало - Вегхорст

Шахтер: Пятов - Исмаили (Хочолава, 68), Матвиенко, Кривцов, Додо - Маркос Антонио, Коваленко (Майкон, 66), Алан Патрик - Тайсон (Коноплянка, 88), Тете, Мораес

Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс

Нереализованные пенальти: Вегхорст (45+2) - Коваленко (22)