Шахтер вырвал победу у Вольфсбурга в матче с двумя незабитыми пенальти

"Горняки" сделали задел перед ответным матче в 1/8 финала Лиги Европы.

Немецкий Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил донецкому Шахтеру (1:2).

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“Горняки“ вышли вперед на 17-й минуте усилиями Жуниора Мораса, который удачно сыграл головой. После команды обменялись незабитыми пенальти. Виктор Коваленко не сумел переиграть Куна Кастельса, а Ваут Вегхорст пробил выше ворот.

В начале второго тайма защитник Вольфсбурга Джон Брукс счет сравнял. Но на 73-й Маркос Антонио удачно сыграл на добивании и принес Шахтеру победу.

Вольфсбург - Шахтер 1:2

Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Антонио, 73

Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио - Арнольд, Шлягер (Виктор, 73), Герхарт, Мехмеди (Гинчек, 80), Брекало - Вегхорст

Шахтер: Пятов - Исмаили (Хочолава, 68), Матвиенко, Кривцов, Додо - Маркос Антонио, Коваленко (Майкон, 66), Алан Патрик - Тайсон (Коноплянка, 88), Тете, Мораес

Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс

Нереализованные пенальти: Вегхорст (45+2) - Коваленко (22)