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Курьезный промах Вегхорста с пенальти в матче с Шахтером

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Нидерландец запустил мяч на трибуны.

Ваут Вегхорст
Ваут Вегхорст
Getty Images

В рамках первого поединка 1/8 Лиги Европы Вольфсбург на домашнем стадионе принимает донецкий Шахтер.

“Горняки“ повели в счете в первом тайме благодаря голу Мораеса. В средине тайме Виктор Коваленко имел возможность удвоить преимущество, но не реализовал пенальти.

Под конец тайма Вольфсбург получил право пробить пенальти. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой Матвиенко.

К мячу подешел нападающий “волков“ Ваут Вегхорст. Нидерландский футболист допустил курьезный промах, подскользнувшись при исполнение удара. Мяч отправился на трибуны.

Вашему вниманию курьезный промах с пенальти:

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча.

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Теги: Ваут Вегхорст, Вольфсбург, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, видео
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