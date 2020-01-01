Незабитый пенальти Коваленко в матче с Вольфсбургом

Украинский полузащитник ударил слишком легко.

Виктор Коваленко ФК Шахтер

В рамках 1/8 Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде играет с Вольфсбургом.

“Горняки“ повели счет на 16-й минуте. Мораес точно пробил головой после суматохи в штрафной хозяев.

На 22-й минуте поединка украинский клуб получил право на пенальти за игру игру рукой от Арнольда.

Виктор Коваленко взялся исполнять одиннадцатиметровый удар, но реализовать ему не удалось. Полузащитник пробил слишком легко для вратаря Вольфсбурга.

Вашему вниманию незабитый пенальти:

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