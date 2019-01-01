ЛАСК - Манчестер Юнайтед 0:5 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Красные дьяволы" уничтожили соперника.

ЛАСК - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 1/8 Лиги Европы Манчестер Юнайтед отправился в гости к ЛАСКу.

“Красные дьяволы“ разгромили своего соперника, забив пять голов. Сначала Игало забил шикарный гол в первом тайме, а уже после перерыва мяч четыре раза побывал в воротах хозяев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

ЛАСК - Манчестер Юнайтед 0:5

Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3

ЛАСК: Шлагер - Рамсебнер, Траунер, Ранфтль - Райтер, Холланд (Хаудум, 76), Михорль, Реннер - Тетте (Рагуц, 61), Клаусс, Фризер (Балич, 71)

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Уильямс, Магуайр, Байи, Шоу - Мактоминей, Фред - Мата, Фернандеш (Перейра, 78), Джеймс (Чонг, 71) - Игало (Гринвуд, 85)

Предупреждения: Траунер, Клаусс, Рамсебнер, Райтер - Шоу