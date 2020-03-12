Додо, Тете - в стартовом составе Шахтера на матч против Вольфсбурга

"Горняки" проведут первый матч в Германии.

Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/8 Лиги Европы, где донецкий Шахтер на выезде сыграет с Вольфсбургом.

Определились стартовые составы команд:

Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио - Арнольд, Шлагер, Герхардт - Мехмеди, Вегхорст, Брекало.

Запасные: Перван, Клаус, Русильон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Маркос Антонио - Тете, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Вольфсбург - Шахтер, которая начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что этот поединок пройдет без зрителей из-за коронавируса.

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