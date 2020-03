Один из матчей 1/8 финала Лиги Европы отменили из-за коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги Европы между Базелем и франкфуртским Айнтрахтом был отменен из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба, такое решение было принято полицией Базеля после консультации с кризисной группой касательно эпидемии заболевания.

⚠️ The second leg (19th March) of our @EuropaLeague Round of 16 clash with @Eintracht will not take place in Basel due to the Coronavirus outbreak in Switzerland. More info to follow at a later date. #FCBasel1893 #zämmestark #FCBSGE