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Один из матчей 1/8 финала Лиги Европы отменили из-за коронавируса

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Поединок между Базелем и Айнтрахтом не состоится 19 марта.
Матч Базель - Айнтрахт отменили из-за коронавируса
Матч Базель - Айнтрахт отменили из-за коронавируса
twitter.com/FCBasel1893

Матч 1/8 финала Лиги Европы между Базелем и франкфуртским Айнтрахтом был отменен из-за коронавируса.

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Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба, такое решение было принято полицией Базеля после консультации с кризисной группой касательно эпидемии заболевания.

Директор Базеля также прокомментировал ситуацию:

"Болит мое футбольное сердце, но мы поддерживаем данное решение. Речь идет о социальной ответственности. Мы обсудим ситуацию с властями и Айнтрахтом. Европейский футбольный союз уже пообещал нам найти решение".

Отметим, что первый матч команды проведут во Франкфурте 12 марта, а вот когда состоится ответный поединок пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Интер снял свою команду с розыгрыша Юношеской лиги УЕФА из-за коронавируса.

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Теги: Базель, Айнтрахт Франкфурт, Лига Европы, футбол, коронавирус
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