Один из матчей 1/8 финала Лиги Европы отменили из-за коронавируса

Поединок между Базелем и Айнтрахтом не состоится 19 марта.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между Базелем и франкфуртским Айнтрахтом был отменен из-за коронавируса.

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Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба, такое решение было принято полицией Базеля после консультации с кризисной группой касательно эпидемии заболевания.

⚠️ The second leg (19th March) of our @EuropaLeague Round of 16 clash with @Eintracht will not take place in Basel due to the Coronavirus outbreak in Switzerland. More info to follow at a later date. #FCBasel1893 #zämmestark #FCBSGE — FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) March 9, 2020

Директор Базеля также прокомментировал ситуацию:

"Болит мое футбольное сердце, но мы поддерживаем данное решение. Речь идет о социальной ответственности. Мы обсудим ситуацию с властями и Айнтрахтом. Европейский футбольный союз уже пообещал нам найти решение".

Отметим, что первый матч команды проведут во Франкфурте 12 марта, а вот когда состоится ответный поединок пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Интер снял свою команду с розыгрыша Юношеской лиги УЕФА из-за коронавируса.