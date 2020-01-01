Вольфсбург - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Вольфсбург примет Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 12 марта, Вольфсбург примет Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген-Арена.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке у немецкого клуба. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Вольфсбурга с коэффициентом 2.14, в то время как на подопечных Каштру можно поставить с коэффициентом 3.50. Ничью здесь оценили в 3.40.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу подопечных Гласнера здесь оценили в 2.10, а на триумф “оранжево-черных“ принимают ставки с коэффициентом 3.40. Ничейный результат здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Вольфсбурга - 2.05, победа Шахтера - 3.50, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Вольфсбург - Шахтер, которая начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.