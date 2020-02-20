Вольфсбург - Шахтер 1:2 как это было
В четверг, 12 марта, Вольфсбург примет Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген-Арена.
Онлайн-трансляция матча Вольфсбург - Шахтер
Дончане на стадии 1/16 финала встречались с португальской Бенфикой - в первом матче “горняки“ выиграли со счетом 2:1, а в ответной встречи сыграли в результативную ничью - 3:3.
Вольфсбург в 1/16 финала Лиги Европы спокойно прошел Мальме - в первом матче немцы выиграли со счетом 2:1, а в ответном одержали победу со счетом 3:0.
Между собой команды ни разу в своей истории не играли. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке у немецкого клуба.
Последние матчи Вольфсбурга:
07.03.20. Вольфсбург - РБ Лейпциг - 0:0 (Бундеслига)
01.03.20. Унион Берлин - Вольфсбург - 2:2 (Бундеслига)
27.02.20. Мальме - Вольфсбург - 0:3 (Лига Европы)
23.02.20. Вольфсбург - Майнц 05 - 4:0 (Бундеслига)
20.02.20. Вольфсбург - Мальме - 2:1 (Лига Европы)
Последние матчи Шахтера:
08.03.20. Колос - Шахтер - 3:4 (УПЛ)
04.03.20. Шахтер - Днепр-1 - 4:1 (УПЛ)
01.03.20. Ворскла - Шахтер - 1:0 (УПЛ)
27.02.20. Бенфика - Шахтер - 3:3 (Лига Европы)
23.02.20. Шахтер - Десна - 1:0 (УПЛ)
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