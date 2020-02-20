Вольфсбург - Шахтер 1:2 как это было

Вольфсбург примет Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В четверг, 12 марта, Вольфсбург примет Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген-Арена.

Онлайн-трансляция матча Вольфсбург - Шахтер

Дончане на стадии 1/16 финала встречались с португальской Бенфикой - в первом матче “горняки“ выиграли со счетом 2:1, а в ответной встречи сыграли в результативную ничью - 3:3.

Вольфсбург в 1/16 финала Лиги Европы спокойно прошел Мальме - в первом матче немцы выиграли со счетом 2:1, а в ответном одержали победу со счетом 3:0.

Между собой команды ни разу в своей истории не играли. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке у немецкого клуба.

Последние матчи Вольфсбурга:

07.03.20. Вольфсбург - РБ Лейпциг - 0:0 (Бундеслига)

01.03.20. Унион Берлин - Вольфсбург - 2:2 (Бундеслига)

27.02.20. Мальме - Вольфсбург - 0:3 (Лига Европы)

23.02.20. Вольфсбург - Майнц 05 - 4:0 (Бундеслига)

20.02.20. Вольфсбург - Мальме - 2:1 (Лига Европы)

Последние матчи Шахтера:

08.03.20. Колос - Шахтер - 3:4 (УПЛ)

04.03.20. Шахтер - Днепр-1 - 4:1 (УПЛ)

01.03.20. Ворскла - Шахтер - 1:0 (УПЛ)

27.02.20. Бенфика - Шахтер - 3:3 (Лига Европы)

23.02.20. Шахтер - Десна - 1:0 (УПЛ)