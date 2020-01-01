Главный тренер Вольфсбурга присутствовал на матче Колос - Шахтер
Специалист лично прибыл посмотреть игру чемпионата Украины.
В рамках 22-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (4:3).
Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер лично прибыл посетить матч “горняков“ в чемпионате Украины, чтобы проанализировать игру донецкого клуба. Напомним, что немецкий клуб сыграет с Шахтером в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Первый поединок Вольфсбурга и “горняков“ состоится 12 марта в Германии. Ответная встреча пройдет в Харькове 19 марта.
Ранее сообщалось, что ключевой футболист Шахтера не сможет принять участие в матче с Вольфсбургом.
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