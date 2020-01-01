Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Главный тренер Вольфсбурга присутствовал на матче Колос - Шахтер

Комментариев: 0
Специалист лично прибыл посмотреть игру чемпионата Украины.
Оливер Гласнер
Оливер Гласнер
Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (4:3).

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер лично прибыл посетить матч “горняков“ в чемпионате Украины, чтобы проанализировать игру донецкого клуба. Напомним, что немецкий клуб сыграет с Шахтером в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Первый поединок Вольфсбурга и “горняков“ состоится 12 марта в Германии. Ответная встреча пройдет в Харькове 19 марта.

Ранее сообщалось, что ключевой футболист Шахтера не сможет принять участие в матче с Вольфсбургом.

Поделись:
Теги: Оливер Гласнер, Вольфсбург, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, Колос, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь