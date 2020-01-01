Каштру - матчах с Вольфсбургом: Очень важно показывать свой футбол

Наставник донецкого клуба высоко оценил соперника в плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящее противостояние с Вольфсбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Вольфсбург - команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На данный момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. В последних 6 матчах у Вольфсбурга 5 побед и 1 ничья.

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В тактической схеме 4-3-3 клуб достаточно сильно проявляет себя в чемпионате Германии, а в Лиге Европы вышел из группы со второго места и в 1/16 финала обыграл Мальме. Эти результаты показывают их приоритет в плей-офф.

Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать - все это будет решающим.

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Отмечу также, что у Вольфсбурга нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 в Кубке и 2 в Лиге Европы. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. Вольфсбург силен как коллектив", - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Напомним, первый матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится в Германии 12 марта в 22:00 по киевскому времени, а ответный - в Харькове 19 марта в 19:55.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на матч Шахтер - Вольфсбург в Харькове.