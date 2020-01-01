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Коноплянка: Будет тяжело пройти оборону Вольфсбурга

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Украинец отметил, что у немецких команд очень хорошая дисциплина.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал предстоящие матчи против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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“Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты, будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону.

Но самое правильное - в другом. Да, уделить внимание сильным качествам Вольфсбурга необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать.

Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь“, - цитирует Коноплянку пресс-служба клуба.

Напомним, в пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой Шахтеру достался Вольфсбург.

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Теги: Лига Европы, Евгений Коноплянка, Шахтер, Шахтер Донецк, Вольфсбург
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Источник: shakhtar.com

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