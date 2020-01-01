Стало известно, сколько стоят билеты на матч Шахтер - Вольфсбург в Харькове

Продажа билетов пройдет в два этапа.

В четверг, 19 марта, в Харькове на ОСК Металлист состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Вольфсбургом. Начало встречи - в 19:55 по киевскому времени.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, продажа билетов пройдет в два этапа: с 29 февраля по 1 марта приоритетное право на покупку билетов имеют владельцы сезонных абонементов. В одни руки можно приобрести до 4 билетов со скидкой 20%.

Со 2 марта начнется второй этап продаж - купить билеты сможет любой желающий на официальном сайте клуба, в мобильном приложении или на сайта-партнерах клуба.

Стоимость билетов на еврокубковый матч в категории стандарт колеблется от 50 до 250 гривен, в семейный сектор - 100 гривен. Цена билетов категории VIP - от 500 до 3 500 гривен.

Также отмечается, что на матчах Шахтера действует система динамического ценообразования, что значит, что ближе к дню матча стоимость может быть выше.