Айнтрахт - последний участник 1/8 Лиги Европы

Немецкий клуб отстоял свое преимущество в три мяча.

Сегодня, 28 февраля, состоялся перенесенный ответный поединок между Зальцбургом и Айнтрахтом в рамках 1/16 Лиги Европы. Матч был перенесен из-за погодных условий.

Первый поединок между командами завершился 4:1 в пользу немецкого клуба.

В ответном матче Зальцбург быстро открыл счет в игре, однако не сумел развить свое преимущество на протяжении всего поединка.

Айнтрахт стал последним участником 1/8 Лиги Европы. В следующем раунде немецкий клуб сыграет с Базелем.

РБ Зальцбург — Айнтрахт Ф 2:2 (Первый матч - 1:4)

Голы: Ульмер, 10, Онгуене, 72 — Андре Силва, 30, 83.

РБ Зальцбург: Станкович — Валлчи, Рамальо, Онгуене, Ульмер — Мвепу (Бериша, 76), Камара, Собослаи (Бернеде, 86) — Койта (Окафор, 66) — Дака, Хван.

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Ильзанкер — Камада (Да Коста, 73), Соу, Роде, Костич (Чендлер, 88) — Андре Силва (Пасьенсия, 88).

Предупреждения: Койта, Хван, Окафор — Камада.