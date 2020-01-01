Директор Вольфсбурга - о матче с Шахтером: Мы намерены пробиться в следующий раунд ЛЕ

Немецкий клуб проведет матч против "горняков".

Спортивный директор Вольфсбурга Марсель Шефер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где стало известно, что немецкий клуб встретится с Шахтером.

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“Мы ради жеребьевке, играть на международном уровне - это всегда нечто особенное. Шахтер - это вызов, с которым мы хотим справиться. У Вольфсбурга есть амбиции пробиться дальше.

У нас был положительный опыт в двух матчах против Александрии. Донецкий клуб будет совсем другим соперником, ведь они выступают на международных турнирах в течение многих лет“, - приводит слова функционера официальный сайт клуба.

Вашему вниманию полные итоги жеребьевки 1/8 Лиги Европы.