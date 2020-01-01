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Маркевич: Шахтер может побороться за победу в Лиге Европы, но при одном условии

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"Горняки" должны усилить оборону.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич

Бывший тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о проходе донецкого Шахтера в 1/8 Лиги Европы.

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“В первую очередь я хочу поздравить Шахтер с выходом в следующий раунд. Игра складывалась не в их пользу, но в конце второго тайма команда смогла показать хороший футбол. Можно было заметить, что “горняки“ хорошо готовы физически, это дало о себе знать. Кроме того, Каштру угадал, что дал отдых основным игрокам в матче с Десной. 

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Но такие голы пропускать. Шахтер очень легко дает соперникам забивать. Это далеко не первый раз, подобное было при Фонсеке. Это сейчас ключевая проблема команды. Если тренеру удастся ее решить, Шахтер сможет даже побороться за победу в Лиге Европы. 

С такой атакой Шахтер мог бы дойти минимум до 1/4 финала Лиги чемпионов, но защита. Хорошо, что они покупают игроков в центр поля, но пришло время позаботиться об укреплении обороны. Смотрел обзор всех матчей ЛЕ, Шахтер в атаке выглядит интереснее всех“, - приводит слова Маркевича Футбол 1/2/3.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Ранее стало известно, с кем “горняки“ сыграют в следующем раунде. Вашему вниманию полные итоги жеребьевки Лиги Европы.

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Теги: Мирон Маркевич, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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