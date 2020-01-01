Тренер Вольфсбурга: Шахтер - команда, у которой большой международный опыт

Специалист отреагировал на итоги жеребьевки.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился мнением по поводу итогов жеребьевки Лиги Европы, где его команда сыграет с донецким Шахтером.

“Шахтер - это команда из Лиги чемпионов, у которой большой международный опыт. Для нас это будет тяжелой задачей“, - приводит слова Гласнера пресс-служба клуба.

Первый матч 1/8 финала состоится в Германии 12 марта, а ответный поединок пройдет в Украине 19 марта. Точное время начала поединков будет определено позднее.

Вашему вниманию полные итоги жеребьевки 1/8 Лиги Европы.