Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Вольфсбурга: Шахтер - команда, у которой большой международный опыт

Комментариев: 0
Специалист отреагировал на итоги жеребьевки.
Оливер Гласнер
Оливер Гласнер
Getty Images

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился мнением по поводу итогов жеребьевки Лиги Европы, где его команда сыграет с донецким Шахтером.

“Шахтер - это команда из Лиги чемпионов, у которой большой международный опыт. Для нас это будет тяжелой задачей“, - приводит слова Гласнера пресс-служба клуба.

Первый матч 1/8 финала состоится в Германии 12 марта, а ответный поединок пройдет в Украине 19 марта. Точное время начала поединков будет определено позднее.

Вашему вниманию полные итоги жеребьевки 1/8 Лиги Европы.

Поделись:
Теги: Оливер Гласнер, Вольфсбург, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, плей-офф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь