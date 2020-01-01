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Аякс - Хетафе 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Амстердамский клуб покинул международный турнир.

Аякс - Хетафе: видео голов и обзор матча
Аякс - Хетафе: видео голов и обзор матча
Getty Images

Амстердамский Аякс в рамках ответного матча Лиги Европы принимал дома Хетафе. Первый поединок закончился 2:0 в пользу испанского клуба.

Гости неожиданно на пятой минуте матча открыли счет, автором гола стал Мата. Этот мяч усложнил жизнь хозяевам, теперь им было необходимо побеждать с разницей в три мяча, чтобы пробиться в следующий раунд.

Спустя несколько мгновений Аякс отыграл пропущенный гол, забитый мяч на себя записал Данило. Команды упорно не могли отличиться до конца первого тайма.

В начале второго тайма амстердамский клуб вышел вперед благодаря автоголу Оливейры. Но на большее Аякс не смог претендовать. Хозяева сенсационно покинули Лигу Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аякс - Хетафе:

Аякс – Хетафе 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Данило, 10, Эйтинг, 63 – Мата, 5

Аякс: Онана, Мартинес, Блинд, Схюрс, Дест, Гравенберх (Хунтелар, 75), ван де Бек, Тадич, Эйтинг, Бабел, Данило (Промес, 46)

Хетафе: Сория, Кукурелья (Кенеди, 90), Суарес, Эчейта, Ньом, Арамбарри, Максимович, Джене, Оливера, Мата (Тимор, 90), Дейверсон (Молина, 70)

Предупреждения: Сория, Данило, Арамбарри, Ньом, Мата, Блинд, Мартинес, Эйтинг, Хунтелар. 

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Теги: Аякс, Хетафе, Лига Европы, футбол, видео голов, обзор матча
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