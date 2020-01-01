Стало известно, почему Коваленко пропустил матч против Бенфики

Украинец получил небольшое повреждение.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко не попал в заявку на матч против Бенфики (3:3) из-за небольшой травмы, сообщает Football.ua.

Отмечается, что тренерский штаб решил не рисковать здоровьем полузащитника и не включил его в заявку на поединок.

Вероятно, после возвращения в Украину Коваленко сможет вернуться к тренировкам.

Смотрите также видео голов и обзор матча Бенфика - Шахтер.