Стало известно, почему Коваленко пропустил матч против Бенфики
Украинец получил небольшое повреждение.
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко не попал в заявку на матч против Бенфики (3:3) из-за небольшой травмы, сообщает Football.ua.
Отмечается, что тренерский штаб решил не рисковать здоровьем полузащитника и не включил его в заявку на поединок.
Вероятно, после возвращения в Украину Коваленко сможет вернуться к тренировкам.
Смотрите также видео голов и обзор матча Бенфика - Шахтер.
Полная версия правил