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Арсенал - Олимпиакос 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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"Канониры" неожиданно вылетели из Лиги Европы.

Арсенал - Олимпиакос: видео голов и обзор матча
Арсенал - Олимпиакос: видео голов и обзор матча
Getty Images

Лондонский Арсенал сенсационно покинул Лиги Европы, проиграв в домашнем матче Олимпиакосу (1:2) 

Основное время поединка завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей. В дополнительное Обамеянг выровнял ситуацию на поле, но через несколько минут Эль-Араби поставил финальную точку в матче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Олимпиакос:

Арсенал - Олимпиакос 1:2 (первый матч - 1:0)
Голы: Обамеянг, 113 - Сиссе, 53, Эль-Араби, 120.

Арсенал: Лено - Бельерин (Уиллок, 84), Мустафи (Папастатопулос, 103), Давид Луис, Сака - Себальос (Торрейра, 72), Джака - Озил - Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 106), Обамеянг

Олимпиакос: Жозе Са - Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас (Ловера, 114) - Бухалакис, Камара, Гильерме (Эль-Араби, 120) - Ранджелович (Масурас, 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Гаспар, 86)

Предупреждения: … - Ба, Камара. 

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Теги: футбол, видео голов, обзор матча, Арсенал, Олимпиакос, Лига Европы
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