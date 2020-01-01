Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все пары команд, которые сыграют на стадии 1/8 финала еврокубкового турнира.

Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой определились все пары соперников.

Участие в жеребьевке приняли 16 команд, которые преодолели стадию 1/16 финала. На этапе 1/8 финала выступит и донецкий Шахтер, который по итогам двух матчей одолел португальскую Бенфику.

Последний участник определится сегодня после поединка РБ Зальцбург - Айнтрахт, который перенесли из-за шторма.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания)

Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия)

Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия)

Вольфсбург (Германия) - Шахтер (Украина)

Интер (Италия) - Хетафе (Испания)

Севилья (Испания) - Рома (Италия)

РБ Зальцбур (Австрия)/Айнтрахт (Германия) - Базель (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта. Начало - в 19:55 и 22:00 по киевскому времени. Точное расписание будет известно чуть позже.