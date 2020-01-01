Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой определились все пары соперников.
Участие в жеребьевке приняли 16 команд, которые преодолели стадию 1/16 финала. На этапе 1/8 финала выступит и донецкий Шахтер, который по итогам двух матчей одолел португальскую Бенфику.
Последний участник определится сегодня после поединка РБ Зальцбург - Айнтрахт, который перенесли из-за шторма.
Все пары 1/8 финала Лиги Европы:
Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания)
Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия)
Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия)
Вольфсбург (Германия) - Шахтер (Украина)
Интер (Италия) - Хетафе (Испания)
Севилья (Испания) - Рома (Италия)
РБ Зальцбур (Австрия)/Айнтрахт (Германия) - Базель (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта. Начало - в 19:55 и 22:00 по киевскому времени. Точное расписание будет известно чуть позже.
Полная версия правил