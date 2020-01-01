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Конте: Мы попытаемся выжать максимум в Лиге Европы

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Итальянский специалист рассказал о своих впечатлениях после матча при пустых трибунах.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал выход своей команды в следующий этап Лиги Европы после противостояния с Лудогорцем.

“Я уже играл при закрытых дверях с Италией против Хорватии. Безусловно, атмосфера была странной. Первые ощущения - что это почти как на тренировке, а это представляло опасность. Но парни отыграли как ни в чем не бывало, и мы идем дальше.

Абсолютно правильно, когда команда вроде Интера не просто участвует в турнире, а пытается добиться максимального результата. Интер не выигрывал трофеи больше 9 лет, при этом у клуба богатые традиции и есть амбиции ставить высокие цели.

Мы попытаемся выжать максимум и в то же время осознаем, что победа не может прийти в одночасье. Победители знают, насколько это тяжело“, - приводит слова Конте Football Italia.

Ознакомьтесь также со всеми участниками 1/8 Лиги Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Антонио Конте, Интер
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