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Сульшер: В матче против Брюгге мы сыграли именно так, как хотели

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Норвежский специалист остался доволен своими подопечными.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над Брюгге (5:0) в рамках 1/8 Лиги Европы.

“Мы не пропустили, а это очень важно. Мы сыграли именно так, как хотели. Игроки улыбаются, они играют с уверенностью, и это то, чего мы хотим. Новые футболисты внесли свой вклад.

Футбол, в который мы играли, иногда доставлял мне наибольшее удовольствие. Мы демонстрировали прекрасный ритм и настойчивость в матче, и у нас также были отличные голы“, - цитирует Сульшера BT Sport.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Брюгге.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Лига Европы
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