Сульшер: В матче против Брюгге мы сыграли именно так, как хотели

Норвежский специалист остался доволен своими подопечными.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над Брюгге (5:0) в рамках 1/8 Лиги Европы.

“Мы не пропустили, а это очень важно. Мы сыграли именно так, как хотели. Игроки улыбаются, они играют с уверенностью, и это то, чего мы хотим. Новые футболисты внесли свой вклад.

Футбол, в который мы играли, иногда доставлял мне наибольшее удовольствие. Мы демонстрировали прекрасный ритм и настойчивость в матче, и у нас также были отличные голы“, - цитирует Сульшера BT Sport.

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