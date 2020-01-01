Тренер Бенфики: Наша команда была способна на большее

Наставник португальской команды считает, что его подопечные немного расслабились, когда вели в счете.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже вылет своей команды из Лиги Европы после ничьи с Шахтером (3:3).

“До счета 3:1 мы играли так, как и планировали. Команда поражала ворота соперника, создавала моменты, особенно в первом тайме. Мы забивали голы, создавали моменты, особенно в первом тайме. После этого нужно было больше атаковать, но мы много ошибались в защите.

После 3:1 команда не смогла собраться. Возможно, мы немного расслабились, что повлияло на пропущенный гол.

Мы сами дали Шахтеру шанс и вылетели из турнира. Мы хотели добиться результата, но не смогли. При счете 3:2 мы перестали контролировать игру, Шахтер чувствовал себя комфортно.

Бенфика была способна на большее. Мы счастливы, когда выигрываем, но жаль, что этого не произошло“, - приводит слова Лаже официальный сайт УЕФА.

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