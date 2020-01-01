Манчестер Юнайтед - Брюгге 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Манкунианцы разбили соперника в домашнем поединке.

Манчестер Юнайтед - Брюгге: видео голов и обзор матча Getty Images

Манчестер Юнайтед разгромил Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и уверенно пробился в следующую стадию турнира. Дубль на счету бывшего полузащитника Шахтера Фреда.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Брюгге:

Манчестер Юнайтед - Брюгге 5:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Фернандеш, 27 (с пенальти), Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - Мактоминей (Гринвуд, 72), Фред - Х. Мата, Фернандеш (Линагард, 65), Джеймс (Чонг, 46) - Игало

Брюгге: Миньоле - К. Мата (Митрович, 62), Мехеле, Дели, Рикка - Коссуну, Ванакен, Ритс (Де Кетеларе, 79) - Тау (Диатта, 61), Окереке, Де Кейпер

Удаление: Дели, 22 (игра рукой)