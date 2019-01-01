Степаненко: Первую половину матча Шахтер провалил полностью

Украинец отметил, что тренеру удалось найти правильные слова в перерыве.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Бенфикой (3:3), которая позволила “горнякам“ выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

“В первом тайме как-то стушевались. Неправильно играли, отдали полностью территориальное преимущество, проигрывали много борьбы. Первую половину матча провалили полностью. Серьезный разговор был в перерыве, тренер нас встряхнул.

Если в первом матче соперник больше играл от обороны и действовал в районе центрального круга, то здесь Бенфика очень сильно прессинговала, в первом тайме мы не могли из-под этого прессинга выйти. Если честно, так и думал, что они так будут играть.

Как удалось так быстро отыграться? Португальская школа. У нас же сейчас португальский тренер. Люди играют в футбол, никто не закрывается. Бенфика забила, 3:1 счет - а они прессингуют. Нет такого, что стали 11 человек и стоят. Поэтому и люди ходят, полные стадионы.

Конечно, никто не хочет пропускать много голов, поэтому приходится потом нервничать. Но футбол с множеством голов - это круто, я считаю“, - приводит слова Степаненко Football.ua.

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