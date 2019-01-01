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Пятов: Я никогда не видел Каштру таким злым

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Украинский вратарь отметил, что неуверенно начал матч против Бенфики.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал ничью с Бенфикой (3:3) в рамках 1/16 Лиги Европы, которая позволила команде пробиться в следующую стадию турнира.

“Очень тяжелый матч, плохо начали, первый тайм - вообще отвратительно. Если вратарь неуверенно начал, оно передается команде. Я не сильно уверенно начал игру, где-то на выходе, где-то ногами. Это передалось защитникам и другим игрокам.

Понимаете, Бенфике нужно было забивать, они пошли вперед. Мы голы пропускаем, когда опускаемся низко. Во втором тайме начали прессинговать и выравняли игру, взяли все под контролm/

Команда есть у нас, мы доказывали это осенью и сейчас подтвердили. Мистер в перерыве немного покричал, я его никогда злым не видел таким. Наверное, по делу. Мы вылетели из ЛЧ - заслужили, прошли дальше - заслужили. Напугали ли слова Мистера? Наверное, где-то зарядили скорее. 

Финал Лиги Европы? Я никогда не думаю наперед, будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд“, - сказал Пятов в эфире телеканала Футбол 1.

Смотрите также видео голов и обзор матча Бенфика - Шахтер.

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Теги: футбол, Лига Европы, Андрей Пятов, Шахтер, Бенфика
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