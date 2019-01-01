Каштру: Кризиса у Бенфики нет - просто наша команда была лучше

Наставник "горняков" признался, что был недоволен действиями своих игроков в первом тайме.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью с Бенфикой (3:3) в рамках 1/16 Лиги Европы. Этот результат помог команде пробиться в следующую стадию турнира.

“Я буду помнить этот этап, потому что все-таки он состоит из четырех частей: два тайма Харькове и два тайма в Лиссабоне. Если мы будем рассматривать четыре тайма, то мы были лучше, несмотря на ужасный первый тайм в этой игре. В перерыве мы скорректировали некоторые ситуации. Полузащиту улучшили, все контролировали в этой зоне.

Моя совесть абсолютно чиста, я очень эмоциональный человек. Мне не нравилось, что я вижу. Я не мог смотреть, что было в первом тайме. Игроки после перерыва дали положительный ответ, я доволен вторым таймом, и недоволен первым.

Когда мы встретились с соперником в первой игре, мы говорили, что встретятся две атакующие команды. Доказательства были на поле. Когда так происходит, как в этом матче - 3:3, можно было забивать больше, как одной стороне, так и другой. Результат мог быть еще больше. Доказывает, что команды обе хотели пройти дальше. Я всегда говорил, что кризиса у Бенфики нет - вот, просто наша команда была лучше.

Характер всегда рассматривается в сложных моментах, игроки смогли ответить очень положительно во втором тайме, и исправь то, что было в первом тайме“, - цитирует Каштру телеканал Футбол 1.

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