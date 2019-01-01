Бенфика - Шахтер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Горняки" сумели добыть выездную ничью и пробиться в следующий круг турнира.

Бенфика - Шахтер: видео голов и обзор матча Getty Images

Шахтер разошелся миром с Бенфикой в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Донецкая команда смогла отыграться с 3:1 до 3:3, что позволило ей пробиться в следующую стадию соревнований.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бенфика - Шахтер:

Бенфика - Шахтер 3:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 - Диаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71



Бенфика: Влаходимос - Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо - Чикинью (Сеферович, 68), Вайгль, Таарабт, Силва - Пицци (Жота, 79), Соуза (Винисиус, 79).



Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Маркос Антонио - Марлос (Тете, 62), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) - Мораес.

Предупреждения: Силва - Исмаили, Тайсон, Коноплянка.