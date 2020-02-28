Стали известны почти все участники 1/8 Лиги Европы
Последнее место займет РБ Зальцбург или Айнтрахт.
В четверг, 27 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны 15 из 16 участников следующей стадии турнира.
Последний участник определится завтра после поединка РБ Зальцбург - Айнтрахт, который перенесли из-за шторма.
Все участники 1/8 финала Лиги Европы:
Шахтер (Украина);
Рейнджерс (Шотландия);
Базель (Швейцария);
Истанбул Башакшехир (Турция);
Рома (Италия);
Интер (Италия);
Вулверхэмптон (Англия);
Манчестер Юнайтед (Англия);
ЛАСК (Австрия);
Вольфсбург (Германия);
Байер (Германия);
Копенгаген (Дания);
Хетафе (Испания);
Севилья (Испания);
Олимпиакос (Греция).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля. Начало - в 14:00 по киевскому времени.
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