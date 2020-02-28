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Стали известны почти все участники 1/8 Лиги Европы

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Последнее место займет РБ Зальцбург или Айнтрахт.
Определились участники 1/8 Лиги Европы
Определились участники 1/8 Лиги Европы
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 27 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны 15 из 16 участников следующей стадии турнира.

Последний участник определится завтра после поединка РБ Зальцбург - Айнтрахт, который перенесли из-за шторма.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы:

Шахтер (Украина);

Рейнджерс (Шотландия);

Базель (Швейцария);

Истанбул Башакшехир (Турция);

Рома (Италия);

Интер (Италия);

Вулверхэмптон (Англия);

Манчестер Юнайтед (Англия);

ЛАСК (Австрия);

Вольфсбург (Германия);

Байер (Германия);

Копенгаген (Дания);

Хетафе (Испания);

Севилья (Испания);

Олимпиакос (Греция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля. Начало - в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.02.2020, 01:24
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гость
лучше всего против ромы, чтоб наказать псевдотренера который 2 года команде угробил. каштру намного интереснее тренер, надеюсь он в Украине надолго
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