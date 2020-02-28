Шахтер выбил Бенфику и вышел в 18 финала Лиги Европы

Уступая 1:3 в начале второго тайма, "горняки" сумели добиться нужного результата.

Донецкий Шахтер сумел пройти в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв по сумме двух встреч португальскую Бенфику.

После домашней победы 2:1 в Лиссабоне "горняки" сыграли вничью 3:3.

Крайне нервным выдалось начало матча – Бенфика сделала ставку на быстрый гол, провела несколько опасных атак и открыла счет на 9-й минуте после удара Пицци.

Впрочем, долго на табло счет, устраивавший Бенфику, не продержался. Уже в следующей атаке. Маркос Антонио нашел на фланге Додо, тот прострелил в центр штрафной, где был Мораес с двумя защитниками, от которых мяч оказался в воротах. Ассистенты арбитра долго пересматривали повтор на предмет офсайда у Додо и игры рукой Мораес, но таки засчитали взятие ворот - автогол записали на Рубена Диаша.

На 36-й минуте Бенфика вновь вышла вперед. Диаш теперь забил уже в противоположные ворота, замкнув подачу партнера с углового.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу Бенфики – зеркальный счет того, что произошло в Харькове неделей ранее.

Второй тайм начался с проблемы – обрезка Матвиенко при передаче на Пятова привела к голу Рафы Силвы.

Но вновь счет, устраивавший Бенфику, не продержался на табло долго. Уже через две минуты при подаче углового Степаненко выиграл верховую борьбу и вколотил мяч в ворота.

А на 71-й минуте, как оказалось, решающий мяч забил Алан Патрик.

При счете 3:3 Бенфике нужно было забивать дважды, но как ни старались португальцы, моментов создать "горняки" в этом матче им уже не дали.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится уже в пятницу, 28 февраля.

Бенфика — Шахтер 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 — Диаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71

Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью (Сеферович, 68), Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци (Жота, 79), Соуза (Винисиус, 79).

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Тете, 62), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

Предупреждения: Силва — Исмаили, Тайсон, Коноплянка.