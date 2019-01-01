Гент - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Римляне пробились в 1/8 финала благодаря минимальной победе дома.
Гент в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы разошелся миром с Ромой и покинул турнир.
Отметим, что в этом поединке голевой передачей за бельгийскую команду отметился украинец Роман Безус.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гент - Рома:
Гент - Рома 1:1 (первый матч 0:1)
Голы: Дэвид, 25 - Клюйверт, 29
Гент: Камински - Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо, 80), Нгаде-Нгаджуи, Мозаммади - Кумс, Овусу, Одиджа-Офо, Безус (Чакветадзе, 66) - Депуатр (Квилитая, 66), Дэвид
Рома: Лопес - Коларов, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67) - Кристанте, Верету (Фасио, 79), Клюйверт, Мхитарян, Перес (Вильяр, 83) - Джеко
Предупреждения: Безус, Депуатр, Кумс, Мохаммади, Одиджа-Офо - Верету, Спинаццола
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