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Гент - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Римляне пробились в 1/8 финала благодаря минимальной победе дома.

Гент - Рома: видео голов и обзор матча
Гент - Рома: видео голов и обзор матча
Getty Images

Гент в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы разошелся миром с Ромой и покинул турнир.

Отметим, что в этом поединке голевой передачей за бельгийскую команду отметился украинец Роман Безус.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гент - Рома:

Гент - Рома 1:1 (первый матч 0:1)

Голы: Дэвид, 25 - Клюйверт, 29

Гент: Камински - Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо, 80), Нгаде-Нгаджуи, Мозаммади - Кумс, Овусу, Одиджа-Офо, Безус (Чакветадзе, 66) - Депуатр (Квилитая, 66), Дэвид

Рома: Лопес - Коларов, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67) - Кристанте, Верету (Фасио, 79), Клюйверт, Мхитарян, Перес (Вильяр, 83) - Джеко

Предупреждения: Безус, Депуатр, Кумс, Мохаммади, Одиджа-Офо - Верету, Спинаццола

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Теги: футбол, Лига Европы, Гент, Рома, видео голов, обзор матча
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