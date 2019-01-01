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Украина может потерять позиции в таблице коэффициентов УЕФА

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Представители Австрии и Турции прошли в 1/8 Лиги Европы.
ЛАСК
ЛАСК
Getty Images

ЛАСК и Истанбул Башекшехир обыграли своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Они оказались сильнее АЗ и Спортинга соответственно.

Таким образом, ассоциации Австрии и Турции не потеряют своих представителей в еврокубках. Эти страны имеют шансы опередить Украину в таблице коэффициентов и переместиться на десятое место в рейтинге.

Если Украина потеряет позицию в топ-10, чемпион нашей страны не сможет получить автоматическую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

По состоянию на данный момент (без результатов матчей Бенфика - Шахтер и Зальцбург - Айнтрахт, который перенесли на завтра) в активе Украины 33,9 балла, Турция имеет 33,2, а Австрия - 32,725).

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Бенфика - Шахтер.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, УЕФА
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