Украина может потерять позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Представители Австрии и Турции прошли в 1/8 Лиги Европы.

ЛАСК и Истанбул Башекшехир обыграли своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Они оказались сильнее АЗ и Спортинга соответственно.

Таким образом, ассоциации Австрии и Турции не потеряют своих представителей в еврокубках. Эти страны имеют шансы опередить Украину в таблице коэффициентов и переместиться на десятое место в рейтинге.

Если Украина потеряет позицию в топ-10, чемпион нашей страны не сможет получить автоматическую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

По состоянию на данный момент (без результатов матчей Бенфика - Шахтер и Зальцбург - Айнтрахт, который перенесли на завтра) в активе Украины 33,9 балла, Турция имеет 33,2, а Австрия - 32,725).

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Бенфика - Шахтер.