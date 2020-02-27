Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сервис OLL.TV снова "упал" во время матча Шахтер - Бенфика

Комментариев: 2
Пользователи сообщают о проблемах при просмотре трансляции.
OLL.TV
OLL.TV
oll.tv

Украинские пользователи cнова испытывают проблемы с просмотром матчей еврокубоков. Сервис OLL.TV, который транслирует матч плей-офф Лиги Европы, в очередной раз работает перебоями.

Болельщики отмечают, что во время просмотра поединка Шахтер - Бенфика выдает ошибку 504 Gateway Time-out. 

Данная ошибка появляется, когда сервер не получает своевременный ответ от другого сервера, который действует как шлюз или прокси.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Бенфика.

Ранее сервис перестал работать у части пользователей во время поединков ЛЧ и первого матча между “горняками“ и португальской командой.

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Бенфика, Лига Европы, Oll.tv
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.02.2020, 23:59
Оценка:  0
гость
На х....у....й такой сервис нужен?
гость  (аноним)  27.02.2020, 23:57
Оценка:  0
гость
Кроты сейчас очень хороши, матч достойный полуфинала
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь