Сервис OLL.TV снова "упал" во время матча Шахтер - Бенфика

Пользователи сообщают о проблемах при просмотре трансляции.

Украинские пользователи cнова испытывают проблемы с просмотром матчей еврокубоков. Сервис OLL.TV, который транслирует матч плей-офф Лиги Европы, в очередной раз работает перебоями.

Болельщики отмечают, что во время просмотра поединка Шахтер - Бенфика выдает ошибку 504 Gateway Time-out.

Данная ошибка появляется, когда сервер не получает своевременный ответ от другого сервера, который действует как шлюз или прокси.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Бенфика.

Ранее сервис перестал работать у части пользователей во время поединков ЛЧ и первого матча между “горняками“ и португальской командой.