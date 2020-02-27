Сервис OLL.TV снова "упал" во время матча Шахтер - Бенфика
Пользователи сообщают о проблемах при просмотре трансляции.
Украинские пользователи cнова испытывают проблемы с просмотром матчей еврокубоков. Сервис OLL.TV, который транслирует матч плей-офф Лиги Европы, в очередной раз работает перебоями.
Болельщики отмечают, что во время просмотра поединка Шахтер - Бенфика выдает ошибку 504 Gateway Time-out.
Данная ошибка появляется, когда сервер не получает своевременный ответ от другого сервера, который действует как шлюз или прокси.
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Бенфика.
Ранее сервис перестал работать у части пользователей во время поединков ЛЧ и первого матча между “горняками“ и португальской командой.
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