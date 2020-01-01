Тайсон вышел на разминку в футболке с номером Брайанта

Бразилец почтил память легендарного баскетболиста.

Тайсон ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тайсон перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта.

Бразилец разминался в футболке с фамилией и номером легендарного американца.

Тайсон Виталий Витлео

Напомним, ранее футболист отметился похожим жестом в первом матче между командами.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу “горняков“.