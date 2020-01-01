Додо начнет матч против Бенфики с первых минут

Португальская команда примет "горняков" в рамках ответного матча Лиги Европы.

Сегодня, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы. Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на поединок.

Бенфика: Влаходимос - Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо - Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва - Пицци, Соуза.

Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.



Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Маркос Антонио - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо.

Отметим, что автор победного гола в первом матче между командами - Виктор Коваленко оказался вне заявки.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу “горняков“.