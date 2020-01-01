Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Додо начнет матч против Бенфики с первых минут

Комментариев: 0
Португальская команда примет "горняков" в рамках ответного матча Лиги Европы.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы. Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на поединок.

Бенфика: Влаходимос - Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо - Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва - Пицци, Соуза.

Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Маркос Антонио - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо.

Отметим, что автор победного гола в первом матче между командами - Виктор Коваленко оказался вне заявки.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу “горняков“.

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Бенфика, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь