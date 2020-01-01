Стало известно, когда состоится матч РБ Зальцбург - Айнтрахт

Команды не смогут провести поединок сегодня из-за шторма.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между РБ Зальцбург и Айнтрахтом состоится завтра, 28 февраля, в 19:00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба немецкой команды в Twitter.

Отметим, что изначально поединок должен был пройти сегодня в 22:00, однако его отменили из-за штурмового предупреждения в Австрии.

Напомним, в первом матче Айнтрахт одержал победу со счетом 4:1.