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Защитник Манчестер Юнайтед: Мы стремимся к финалу Лиги Европы

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Эрик Байи отметил, что для "красных дьяволов" нет ничего невозможного.
Эрик Байи
Эрик Байи
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи рассказал о целях команды в Лиге Европы.

“Для нас нет ничего невозможного. Было бы замечательно, если бы в этот раз мы смогли пройти весь путь в Лиге Европы, и я был частью команды в финале. Вот к чему я стремлюсь.

“Юнайтед - это клуб, который привык к участию в Лиге чемпионов год за годом, но Лига Европы - это турнир, в котором участвует также далеко не каждая команда.

Два или три сезона назад нам посчастливилось пройти весь путь и выиграть ее“, - приводит слова Байи Goal.

Сегодня, 27 февраля, МЮ встретится с Брюгге в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы. Первый поединок завершился со счетом 1:1.

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Теги: футбол, Лига Европы, Эрик Байи, Манчестер Юнайтед
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