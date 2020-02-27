Матч РБ Зальцбург - Айнтрахт перенесли из-за шторма

Новая дата поединка пока неизвестна.

Сегодня, 27 февраля, Ред Булл Зальцбург должен был принимать франкфуртский Айнтрахт в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы.

Из-за штормового предупреждения в Австрии, местные власти решили перенести поединок, сообщает пресс-служба “быков“.

WICHTIGE INFORMATION: #SALSGE kann heute nicht stattfinden! Neuer Spieltermin wird schnellstmöglich fixiert. Weitere Infos in Kürze auf https://t.co/QO9uyblEsl. pic.twitter.com/MLOGMvioNL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 27, 2020

Отметим, что в стране ожидаются порывы ветра до 120 км/час.

Напомним, в первом матче Айнтрахт одержал победу со счетом 4:1.