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Матч РБ Зальцбург - Айнтрахт перенесли из-за шторма

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Новая дата поединка пока неизвестна.
Матч РБ Зальцбург - Айнтрахт перенесли
Матч РБ Зальцбург - Айнтрахт перенесли
Getty Images

Сегодня, 27 февраля, Ред Булл Зальцбург должен был принимать франкфуртский Айнтрахт в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы.

Из-за штормового предупреждения в Австрии, местные власти решили перенести поединок, сообщает пресс-служба “быков“.

Отметим, что в стране ожидаются порывы ветра до 120 км/час.

Напомним, в первом матче Айнтрахт одержал победу со счетом 4:1.

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Теги: футбол, Лига Европы, Ред Булл Зальцбург, Айнтрахт
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