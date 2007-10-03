Бенфика - Шахтер: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания FavBet продолжает рубрику "фавориты противостояний".

В рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Лиссабоне попытается сохранить преимущество над Бенфикой, добытое в Харькове.

Украинский коллектив полетел в Лиссабон в сильнейшем составе. Во встрече чемпионата страны против Десны тренерский штаб не стал использовать всех основных игроков, дав тем самым им набраться сил.

Бенфика между матчами против Шахтера также сыграла в домашнем первенстве. Соперник был не из самых сильных (Жил Висенте), но зато команда прервала свою серию без побед.

Последние матчи между командами:

20.02.20 Шахтер - Бенфика 2:1

04.12.07 Шахтер – Бенфика 1:2 (ЛЧ)

03.10.07 Бенфика – Шахтер 0:1 (ЛЧ)

В этом матче компания FavBet отдает предпочтение Бенфике, предлагая на их победу коэффициент 1,90. На победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 4,10, а на ничью – 3,80.

При этом, в проход Шахтера верят больше – 1,72 против 2,17 на то, что дальше пройдут португальские “орлы“.