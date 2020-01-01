Тренер Бенфики: Нас ждет сложный матч с Шахтером

Матч в Португалии станет определяющим.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился мнением по поводу предстоящего матча с Шахтером в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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“Нас ждет сложный матч с Шахтером. У нас есть шансы и матч в Португалии станет определяющим моментом. Мои футболисты знают, как нужно действовать. Ответный матч не легче и не сложнее того, который прошел в Украине. Это совершенно другая игра.

Мы будем находить варианты, которые помогут нам в атаке. Знаем, что нам будет противостоять сильный соперник, поэтому будем пытаться контролировать мяч. Шахтер любит находить свободное пространство, поэтому нам нужно реагировать на это“, - рассказал Лаже на предматчевой пресс-конференции.

Матч Бенфика - Шахтер состоится сегодня, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.