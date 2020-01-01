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Каштру - о матче с Бенфикой: Я всегда настраиваю команду только на победу

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Специалист не знает ни одного тренера, который будет настраивать команду на ничью.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданием от ответного поединка против Бенфики.

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“Шахтер всегда ценился, ценится и будет цениться командными действиями. Я не могу выделить каких-то футболистов индивидуально и сказать, что они делают разницу. Я соглашусь с тем, что кто-то сегодня чуть более важен, но так говорить нельзя. Не представляю, чтобы кто-то мог сделать игру без остальных партнеров.

Я не знаю ни одного тренера, который говорит своим футболистам, что нам нужно сыграть на ничью. Я, как тренер Шахтера, всегда настраиваю команду только на победу. 

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Оба соперника могут пройти дальше: я уже не раз говорил, что они уровня Лиги чемпионов. Главное, провести очень хорошую игру, такую же, как в Харькове. 

Завтра предстоит сбалансированная игра, хорошая борьба европейских грандов. Надеемся, будет красивый атакующий футбол, как и в Харькове. Мы хотим показать то, чего стоит наша команда“, - приводит слова Каштру официальный сайт “горняков“.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол
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