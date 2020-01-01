Рейнджерс пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Шотландский клуб обыграл Брагу.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский Рейнджерс на выезде встречался с португальской Брагой. Первый поединок завершился 3:2 в пользу подопечных Стивена Джеррарда.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Автором забитого мяча стал Райан Кент, который открыл счет на 61-й минуте матча.

Шотландский клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Брага - Рейнджерс 0:1

Гол: Кент, 61

Брага: Магальяйнс - Виана, Кармо, Да Силва - Эсгайо, Франсержио, Пальинья, Секейра - Тринкан, Орта - Фернандеш

Рейнджерс: Макгрегор - Баришич, Эдмудсон, Голдсон, Тавернье - Арфилд, Дэвис, Джек - Кент, Камбери, Хаджи

Предупреждения: Кармо, Эсгайо - Камбери