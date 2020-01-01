Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рейнджерс пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Комментариев: 0
Шотландский клуб обыграл Брагу.
Рейнджерс минимально обыграл Брагу
Рейнджерс минимально обыграл Брагу
Getty Images

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский Рейнджерс на выезде встречался с португальской Брагой. Первый поединок завершился 3:2 в пользу подопечных Стивена Джеррарда.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Автором забитого мяча стал Райан Кент, который открыл счет на 61-й минуте матча.

Шотландский клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Брага - Рейнджерс 0:1

Гол: Кент, 61

Брага: Магальяйнс - Виана, Кармо, Да Силва - Эсгайо, Франсержио, Пальинья, Секейра - Тринкан, Орта - Фернандеш

Рейнджерс: Макгрегор - Баришич, Эдмудсон, Голдсон, Тавернье - Арфилд, Дэвис, Джек - Кент, Камбери, Хаджи

Предупреждения: Кармо, Эсгайо - Камбери

Поделись:
Теги: Рейнджерс, Брага, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь